Camera de comert germano - romana: Companiile germane vad cu ochi foarte buni lupta anticoruptie si isi doresc continuarea acesteia

Comunicatul arata ca schimburile comerciale au ajuns in primele 11 luni din 2016 la peste 24 miliarde de euro, in crestere cu 13% fata de anul precedent."Circa 8000 de companii germane, respectiv cu capital german, sunt active in Romania si au contribuit decisiv la crearea si siguranta locurilor de munca - conform estimarilor noastre companiile germane au peste 250.000 de angajati in Romania. Investitiile germane directe insumeaza 8 mld. EUR. Companiile germane au investit in ultimii 25 de ani continuu si pe termen lung in Romania, contribuind decisiv la transferul de tehnologii si la cresterea competitivitatii economiei romanesti", arata sursa citata.Comunicatul vine la o zi dupa ce in Bucuresti si in tara au avut loc mitinguri cu participare uriasa impotriva incercarii guvernului PSD - ALDE de a deraia lupta anti-coruptie prin doua proiecte de Ordonanta de Urgenta.