Cartarescu: L-am subestimat pe presedintele Iohannis, este un om de stat care cunoaste interesele Romaniei. Trebuie sprijinit acum/ Romanii nu au votat guvernul asta de semi-oligofreni

Mesajul lui Cartarescu:"Poporul roman n-a ales parlamentul asta de hoti, nici guvernul asta de semi-oligofreni si semi-analfabeti. El a votat pentru o viata mai buna si mai demna, nu pentru o mafie spoliatoare care vrea acum sa scape de puscarie. Iar acum oamenii sunt in strada si acolo vor ramane pana va trece pericolul unor legi facute pentru cei care le dau.L-am subestimat pe presedintele Iohannis, se vede acum ca e un om de stat care cunoaste interesele Romaniei si ale romanilor. Nu avem un alt pol politic in stare sa se opuna hotilor. Presedintele trebuie sprijinit acum, in perioada asta, ca garant al unei justitii libere."