Incendiul de la Spitalul de Psihiatrie Gataia a pornit de la un cos de fum neizolat. Stingerea flacarilor a durat aproximativ opt ore

Purtatorul de cuvant al Inspectoratuui pentru Situatii de Urgenta "Banat" al judetului Timis, Mugurel Ioja, a declarat, luni, pentru News.ro, ca incendiul izbucnit la un pavilion al Spitalului de Psihiatrie Gataia a pornit de la un cos de fum care nu a fost izolat corespunzator."Pompierii au reusit sa stinga incendiul noaptea trecuta (luni n.r.), in jurul orei 4.00, deci au avut de lucru aproximativ opt ore. Odata stinse flacarile s-a stabilit si cauza incendiului. Astfel, s-a stabilit ca neizolarea cosului de fum fata de elementele combustibile ale acoperisului a dus la izbucnirea incendiului, pentru ca acesta a avut loc la nivelul acoperisului", a declarat Ioja.Potrivit sursei citate, in total 70 de pacienti care erau internati in pavilionul in care a avut loc incendiul, dar si in cel invecinat au fost evacuati de pompieri si de personalul spitalului, intre acestia fiind si cateva persoane netransportabile.Incendiul a izbucnit duminica seara, la acoperisul Spitalului de Psihiatrie din Gataia, o cladire cu un etaj in care se aflau si 25 de persoane netransportabile. La interventia de stingere a flacarilor au participat pompieri din Gataia, Birda, Deta si Timisoara.