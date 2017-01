Presa germana despre manifestatiile anti-amnistie de la Bucuresti si Presedintele "in rosu", iesit in strada

Spiegel se refera la faptul ca „premierul Sorin Grindeanu, de trei saptamani in functie, a facut publice miercuri doua proiecte de OUG, potrivit carora detinutii cu pedepse mai mici de cinci ani ar urma sa fie eliberati din inchisoare”. „2.500 de detinuti ar putea profita de reglementare”, iar astfel s-ar descongestiona inchisorile supraaglomerate, dupa cum a argumentat ministrul roman al justitiei, Florin Iordache.Concomitent, abuzul in serviciu ar ramane nepedepsit prin lege, daca paguba adusa statului roman ar fi mai mica de 200.000 de lei. In opinia criticilor proiectelor de ordonante de lege, aceasta ar insemna „protectia presedintelui socialistilor aflati in coalitia de guvernare (PSD), Liviu Dragnea, aflat in proces pentru prezumtiv abuz in serviciu in dauna statului, in valoare de 100.000 de lei”, mai mentioneaza Spiegel.Dragnea l-a acuzat pe Iohannis ca ar pune la cale „o lovitura de stat”, luand parte si la o manifestatie neautorizata. In declaratia sa de pe Facebook, seful PSD a scris ca ii asigura pe romani ca nu va permite „presedintelui Iohannis sa prabuseasca ordinea constitutionala”, mai scrie publicatia citata. De asemenea, sunt mentionate „mass-media critice”, care presupun ca Dragnea planuieste un demers de suspendare al presedintelui.Despre „protestele puternice impotriva noului cabinet social-liberal din Romania” scrie si publicatia economica Handelsblatt. „Multi cetateni, printre care si seful statului, Iohannis, sunt oripilati de planurile guvernului, de a relaxa cadrul legal anti-coruptie. Zeci de mii protesteaza”, explica Handelsblatt.de La protestele din 22 ianuarie de la Bucuresti se refera si radioul german. Pe pagina sa online, Deutschlandfunk.de , este citat presedintele Iohannis, care a spus ca „o gasca de politicieni cu propbleme penale vrea sa slabeasca statul de drept”. Welt.de prezinta un videoclip cu protestele de strada de ieri, mentionand ca „in Romania zeci de mii de oameni au iesit in strada”, protestand impotriva unei planificate relaxari a legii anti-coruptie si ca intre acestia s-a aflat si „presedintele conservator Klaus Iohannis”.

Televiziunea N-TV se refera si ea la mitingul de ieri, mentionand ca „zecile de mii de oameni, printre care si presedintele conservator Klaus Iohannis, au iesit pasnic in strada“. N-TV.de spune ca in alte unsprezece orase din Romania au avut loc manifestatii si ca presedintele social-democratilor aflati la guvernare, Liviu Dragnea, „l-a acuzat pe Iohannis ca planuieste o lovitura de stat“.Nu doar presa din Germania, ci si cea centrala din Elvetia a relatat prompt despre evenimentele de duminica, din Romania. Neue Züricher Zeitung scrie despre proteste, participarea la ele a sefului statului roman, citandu-l pe cand „se revolta“ impotriva gastii „de politicieni penali care vor sa slabeasca statul de drept“, in mijlocul miilor de demonstranti si in fata camerelor de luat vederi. NZZ.ch mai explica si ce inseamna intentiile de relaxare a legii privitoare la abuzul in serviciu, precum si la programata gratiere a cca 2.500 de delincventi. Publicatia elvetiana precizeaza ca „guvernul vrea sa impuna aceasta prin ordonanta“, eludand procesul parlamentar si ca „ordonantele intra imediat in vigoare si au consecinte ireversibile, chiar daca ulterior legea e revocata in Parlament“.