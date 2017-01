Peste o suta de controale in cluburi si discoteci, duminica noaptea, urmate de 70 de amenzi pentru deficiente care cresc riscul de incendiu

Controalele au fost facute la 106 operatori economici din categoria cluburi si discoteci, inspectorii de prevenire verificand daca sunt respectate reglementarile pe linia apararii impotriva incendiilor."Pe timpul controalelor, personalul inspectoratelor pentru situatii de urgenta a reusit remedierea, in mod operativ, a 46 de deficiente care puteau conducere la cresterea riscului de aparitie a incendiilor. Cu prilejul verificarilor, nu au depistate cazuri de incalcari grave ale cerintei de securitate la incendiu, situatie care sa genereze aplicarea masurii complementare de oprire a functionarii ori utilizarii (HG nr. 915/2015)", au precizat reprezentantii IGSU.Concomitent cu activitatile de control privind respectarea normelor de aparare impotriva incendiilor, pompierii au efectuat 132 de actiuni de recunoastere in zonele de dispunere a obiectivelor, pentru a stabili modul de interventie in cazul izbucnirii unui eventual incendiu.Verificarile din noaptea de duminica spre luni au fost facute de 78 de echipe mixte, formate din pompieri militari si reprezentanti ai altor structuri din Ministerul Afacerilor Interne.Si in noaptea de sambata spre duminica au fost facute 162 de controale la cluburi si discoteci, fiind date 118 amenzi, in cuantum de 203.000 lei, pentru nerespectarea reglementarilor ce tin de apararea impotriva incendiilor.Pompierii au verificat exploatarea instalatiilor electrice, functionarea iluminatului pentru marcarea cailor de evacuare, functionarea mijloacelor tehnice de aparare impotriva incendiilor, obstructionarea cailor de evacuare, instructajul angajatilor, obtinerea autorizatiei de securitate la incendiu si existenta planurilor de evacuare in caz de incendiu.IGSU a precizat ca a fost depistat un caz de incalcare grava a cerintei de securitate la incendiu, la un operator economic din comuna Branesti, judetul Gorj. Inspectorii din teren au constatat faptul ca a fost depasit numarul maxim de clienti cu mai mult de 10% din valoarea de referinta, fapt ce a impus, conform prevederilor legale, oprirea functionarii acestuia.Activitatile de prevenire au fost intensificate din ordinul ministrului Afacerilor Interne, in urma incendiului in care clubul Bamboo din Capitala a fost distrus in totalitate, iar 44 de persoane au ajus la spital intoxicate cu fum.Ultima actiune preventiva de amploare, derulata la nivel national, care a vizat imobilele in care functioneaza cluburi si discoteci, a avut loc in perioada 11-12 noiembrie 2016. In cele doua zile au fost controlati 448 operatori economici, fiind aplicate 405 amenzi, in cuantum de peste 788.000 lei, iar doua localuri din municipiul Brasov au fost inchise din cauza depasirii numarului maxim de utilizatori.