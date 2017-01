Prognoza meteo pentru 2 saptamani: Vremea continua sa se raceasca in urmatoarele zile. Saptamana viitoare, temperaturile vor creste usor

Pana la mijlocul primei saptamani, valorile termice diurne vor scadea de la medii ale temperaturilor maxime de 3 grade la -1...-2 grade. Apoi, vremea va intra intr-un proces de incalzire treptata, iar in primele zile ale lunii februarie va deveni mai calda decat in mod obisnuit la aceasta data, cu o medie a maximelor termice cuprinsa intre 7 si 9 grade.Temperaturile minime vor avea variatii usoare de la o zi la alta, in prima saptamana, pentru ca in cea de a doua sa creasca treptat, iar la sfarsitul intervalului media regionala sa se apropie de 0 grade.Cu totul izolat si trecator vor fi posibile fulguieli pana spre sfarsitul primei saptamani, apoi burnita sau ploaie slaba.Media temperaturilor maxime va scadea de la aproximativ 4 grade in prima zi a intervalului, pana la -1...-2 grade in jurul datei de 25 ianuarie, coborand astfel sub ceea ce ar trebui sa se inregistreze in mod normal la aceasta data.Ulterior, vremea se va incalzi si, mai ales in primele zile ale lunii februarie, va fi caracterizata de valori medii mai ridicate decat cele climatologic specifice perioade ce se vor situa intre 7 si 10 grade. Temperaturile minime mediate pe intreaga regiune vor fi cuprinse in prima saptamana intre -7 si -9 grade, pentru ca in cea de a doua saptamana sa creasca progresiv, pana in jurul valorii de -1 grad, la sfarsitul intervalului de prognoza.Probabilitatea de aparitie a precipitatiilor, trecatoare, slabe si pe arii restranse, va fi in crestere dupa data de 29 ianuarie (la inceput vor fi ninsori apoi burnita sau ploi).Pana spre sfarsitul primei saptamani vremea va fi mai rece decat in mod normal la aceasta data, cu medii ale temperaturilor maxime cuprinse intre 0 si -4 grade, in timp ce noptile vor fi geroase, in special in diminetile de 27 si de 28 februarie, cand media regionala a minimelor termice se va situa in jurul valorii de -14 grade. In cea de a doua saptamana, atat valorile termice diurne, cat si cele nocturne, vor creste treptat, cu aproximativ 10 grade.Conditii pentru precipitatii slabe, trecatoare si izolate, vor fi dupa data de 25 ianuarie.Pana in data de 25 ianuarie temperaturile diurne vor scadea, astfel ca media regionala a maximelor va ajunge la -2 grade. in urmatoarele doua zile regimul termic nu se va modifica semnificativ, pentru ca din data de 28 ianuarie si pana la finalul intervalului de prognoza vremea sa se incalzeasca, iar media regionala a valorilor termice diurne, mai ridicate decat in mod normal la aceasta data, sa urce pana la 8 grade.Temperaturile medii nocturne vor oscila in prima saptamana intre -8 si -11 grade, dar in cea de a doua vor creste, astfel ca la finalul intervalului vor fi de -3 ...-2 grade.Precipitatii slabe, trecatoare si izolate vor fi posibile mai ales in jurul datei de 25 ianuarie si dupa 1 februarie.In primele doua zile ale intervalului se vor inregistra in medie temperaturi maxime de 0...1 grad, valori apropiate de mediile climatologice, apoi vremea se va raci, astfel ca in perioada 25 - 27 ianuarie vor fi maxime in medie de -3...-2 grade. Incepand cu data de 28 ianuarie, valorile termice diurne vor creste usor si treptat si se vor situa, in general, in jurul unor medii de 2...4 grade.Temperaturile minime vor fi cuprinse in medie intre -7 si -4 grade, exceptand noaptea de 26 spre 27 ianuarie, cand vor cobori sub pragul gerului, pana la medii de -12...-10 grade, dar si ultima noapte, cand vor tinde spre o medie de -2 grade.Intre 25 si 28 ianuarie, local si temporar, vor fi ninsori slabe, apoi probabilitatea de aparitie a precipitatiilor, predominant sub forma de ploaie, slabe cantitativ si pe arii restranse, va fi destul de mica.Vremea va fi apropiata de mediile climatologice regionale in primele doua zile, cand se vor inregistra, in medie, maxime de 2...3 grade. In intervalul 25 - 28 ianuarie, temperaturile diurne vor scadea si vor fi cuprinse, in medie, intre -4 si -2 grade, caracterizand o vreme rece. Incepand cu data de 29 ianuarie, maximele vor marca o crestere usoara si treptata si vor ajunge sa se situeze, in general, in jurul mediei de 3...4 grade.Temperaturile minime vor fi cuprinse in medie intre -5 si -3 grade, exceptand noptile de 27 si 28 ianuarie, cand vor cobori la medii de -10...-8 grade, dar si ultimele doua noptᅩi, cand vor tinde spre o medie de -1...0 grade.Intre 25 si 28 ianuarie, local si temporar, vor fi ninsori slabe, apoi probabilitatea de aparitie a precipitatiilor slabe, pe arii restranse si predominant sub forma de ploaie, va fi scazuta.In primele doua zile ale intervalului se vor inregistra in medie temperaturi maxime in jurul a 0 grade, valori apropiate de mediile climatologice, apoi vremea se va raci, astfel ca in perioada 25 - 27 ianuarie vor fi maxime, in medie, de -3...-2 grade. Incepand cu data de 28 ianuarie, valorile termice diurne vor creste usor si treptat si se vor situa, in general, in jurul unei medii regionale de 2...4 grade.Temperaturile minime vor fi cuprinse in medie intre -8 si -5 grade, exceptand noptile de 26 si 27 ianuarie, cand vor cobori sub pragul gerului pana la medii de -12...-10 grade, dar si ultimele doua noptii, cand vor tinde spre o medie de -4 grade.In jurul datei de 26 ianuarie, pe spatii restranse vor fi ninsori slabe, apoi probabilitatea de aparitie a precipitatiilor slabe si trecatoare va fi destul de redusa.Pana in data de 28 ianuarie, temperaturile maxime vor fi in marea lor majoritate mai scazute decat mediile climatologic specifice acestei perioade si se vor situa, in medie, intre -2 si 0 grade, apoi acestea vor creste usor si treptat, ajungand la o medie regionala de 4...5 grade in ultimele doua zile ale intervalului.Temperaturile minime vor fi cuprinse, in medie, intre -8 si -6 grade, exceptand noaptea de 27 spre 28 ianuarie, cand vor cobori pana la medii de -11 grade, dar si ultimele doua nopti, cand vor tinde spre o medie de -4 grade.In jurul datei de 26 ianuarie, pe spatii restranse vor fi ninsori slabe, apoi probabilitatea de aparitie a precipitatiilor slabe si trecatoare va fi destul de redusa.In primele doua zile se vor inregistra valori diurne, in medie, in jurul a -2 grade, iar in perioada 25 - 27 ianuarie, vremea se va raci si media regionala a maximeleor termice va fi de -6...-4 grade. Apoi, temperatura aerului va marca o crestere usoara si treptata si media maximelor diurne se va situa, in general, intre 0 si 2 grade.Temperaturile minime vor fi cuprinse, in medie, intre -9 si -5 grade, exceptand noptile de 26, 27 si 28 ianuarie, cand vor cobori pana la medii de -14...-11 grade.Ninsori slabe, pe spatᅩii restranse se vor semnala cu precadere in Carpatii Orientali si in Carpatii Meridionali, in zilele de 25 si 26 ianuarie, apoi probabilitatea de aparitie a precipitatiilor slabe mixte va fi redusa.Estimarea este realizata folosind produsele numerice ale Centrului European pentru prognoze pe medie durata (ECMWF) de la Reading, Anglia. Sunt prognozate temperaturile maxime si minime, mediate pentru fiecare regiune a tarii si adaptate local cu modele statistice si sunt indicate perioadele cu probabilitatea cea mai ridicata de aparitie a precipitatiilor.