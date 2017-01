Joshua Castellano, fondatorul clubului Bamboo, audiat la Politia Capitalei

Clubul Bamboo a fost fondat in urma cu 15 ani de Joshua Castellano, dar ulterior acesta s-a retras din actionariat, clubul fiind condus de Ciro Castellano, tatal lui Vincenzo Castellano, patronul firmei care administreaza clubul.Clubul Bamboo a mai ars din temelii si in iunie 2005, iar atunci Joshua Castellano spunea ca "singurul vinovat este natura". Catalin Botezatu, actionar in 2005, acuza faptul ca focul a fost pus intentionat.Procurorii Parchetului Tribunalului Bucuresti continua audierile in dosarul privind incendiul din clubul Bamboo, peste 10 persoane fiind chemate luni sa dea declaratii.