Trafic restrictionat pe DN1, in zona Comarnic, unde doua macarale tracteaza o autocisterna care a derapat si a iesit de pe carosabil

Reprezentantii Politiei Prahova au declarat, luni, ca pe DN1 se circula pe o banda alternativ, la ora transmiterii acestei stiri, in zona Vaii Sipotelor din orasul Comarnic. Doua macarale actioneaza acolo pentru ridicarea unui autotren care a iesit in afara carosabilului din cauza ca soferul nu a adaptat viteza si a derapat.Potrivit purtatorului de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Prahova, Raluca Vasiloae, accidentul s-a petrecut luni dimineata, in jurul orei 4:10.Autocisterna de capacitate mare este incarcata cu spuma poliuretanica lichida.In urma accidentului nimeni nu a fost ranit.