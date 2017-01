Guvernul aloca doar 1,35% din PIB pentru Aparare, desi Dragnea a promis 2%: "Am avut o asumare clara a obiectivului de 2% din PIB pentru Aparare, este o asumare oficiala la care nu renuntam"

"L-am asigurat ca actualul guvern de la Bucuresti va respecta angajamentul Romaniei de a aloca 2% din PIB pentru aparare, iar dansul mi-a confirmat interesul special al SUA fata de Romania si dorinta noii administratii americane de a dezvolta parteneriatul cu tara noastra" afirma Dragnea in acea postare pe Facebook Potrivit proiectului de buget pe 2017 , Ministerul Apararii Nationale are alocat un buget de 11,02 miliarde lei, mai mic cu 2,2% si echivalent cu 1,35% din produsul intern brut (PIB) estimat pentru acest an, desi PSD s-a angajat sa aloce 2% din PIB in acest an."Eu va spun care este punctul de vedere oficial al PSD, al carui presedinte sunt. Noi am avut o asumare clara a obiectivului de 2% din PIB pentru Aparare, este o asumare oficiala pe care am exprimat-o in mai multe randuri si la care nu renuntam. In ceea ce priveste relatia cu Rusia, punctul de vedere oficial al PSD a fost exprimat, este exprimat si sustinut in continuare - noi suntem foarte interesati in a dezvolta parteneriatele strategice pe care le avem acum, angajamentele noastre foarte clare cu aliatii din NATO si cu partenerii nostri din Uniunea Europeana. Nu avem nicio ezitare in asumarea acestor angajamente. Nu avem in intentie o dezvoltare a relatiilor cu Rusia, ci, dimpotriva, o dezvoltare a relatiilor noastre cu Statele Unite, cu parteneri din NATO si cu cei din UE", a aratat Liviu Dragnea, la Antena 3 in noiembrie 2016, inainte de alegerile parlamentare.