Propunerea de buget pentru Serviciul Roman de Informatii (SRI) in 2017 este de 1.899.747.000 lei, in comparatie cu executia preliminata pe 2016 se ridica la 1.883.137.000 lei, potrivit proiectului de buget publicat pe site-ul Ministerului de Finante si citat de Agerpres.Estimarile pentru anii urmatori indica, de asemenea, o crestere a alocarilor financiare catre aceasta institutie: 1.952.537.000 lei pentru 2018, 2.007.343.000 lei pentru 2019 si 2.061.042.000 lei in 2020.