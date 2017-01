Atentionari imediate cod galben de ceata pentru 11 judete

Judetele Alba, Brasov, Harghita, Sibiu, Covasna si Mures sunt sub avertizare cod galben de ceata pana luni la ora 11"00.Totodata, ANM a emis cod galben de ceata si pentru judetele Bihor, Timis si Arad, valabil pana la ora 10:00.Raman sub atentionare si judetele Cluj si Bistrita-Nasaud, pana la ora 9.:0.In toate aceste zone, vizibilitatea scade local sub 200 de metri, iar izolat sub 50 de metri, depunandu-se si chiciura, in unele locuri.