Ce scrie presa internationala despre protestele din Bucuresti si alte orase din tara

Mii de oameni au marsaluit in semn de protest impotriva legii gratierii si amnistiei, in Romania.In capitala Romaniei si in alte orase, mii de oameni au iesit in strada in semn de protest privind propunerea guvernului de a ierta mii de prizonieri, despre care criticii spun ca ar putea inversa lupta anti-coruptie. Mai mult de 10.000 de protestatari s-au adunat, duminica, in Piata Universitatii din Bucuresti, indreptandu-se, ulterior, spre sediul guvernului. De asemenea, mii de persoane au protestat in Cluj si Iasi. Printre protestatari s-au aflat atat persoane in varsta, cat si copii. Demonstrantii au numit Partidul Social Democrat "ciuma rosie". La Bucuresti, protestatarii au strigat "Vrem democratie, cu hoti in inchisoare" si au aplaudat atunci cand presedintele tarii, Klaus Iohannis, si-a facut aparitia la protest, sustinand unitatea anti-coruptie. ( The Guardian Mii de oameni s-au alaturat protestelor anti-guvernamentale din Romania, privind reformele legislative propuse. Mii de romani s-au adunat in Bucuresti si in orase din intreaga tara, duminica, pentru a protesta impotriva planurilor guvernului privind dezincriminarea unor infractiuni si gratierea unor detinuti condamnati, prin ordonanta de urgenta. Noul cabinet al prim-ministrului, Sorin Grindeanu, a prezentat, saptamana trecuta, proiectele care au fost criticate, printre altii, chiar si de presedintele tarii, Klaus Iohannis. Acesta a cerut, vineri, eliminarea decretelor, despre care a spus ca ar submina statul de drept si anti-coruptie. Guvernul nu a comentat. Astfel, duminica, mai mult de 15.000 de persoane din Bucuresti s-au adunat, in conditii de iarna, in Piata Universitatii, locul tuturor protestelor majore de cand Romania a rasturnat comunismul in 1989. ( Reuters Peste 10.000 de romani, printre care si presedintele Klaus Iohannis, au iesit in strada, duminica, pentru a protesta impotriva unui decret care ar permite unor politicieni sa scape de urmarirea penala. Comisia Europeana, care urmareste indeaproape reforma justitiei in Romania, avertizase in raportul sau anual din 2015, asupra oricarui proiect de lege care ar avea ca efect "albirea unor indivizi condamnati pentru delicte de coruptie". Romani stabiliti la Bruxelles si la Paris au protestat, de asemenea, fata de masurile anuntate de guvernatii de la Bucuresti. (AFP)10.000 de oameni au protestat in Romania, in urma deciziei guvernului de a ierta prizonieri. Premierul Romaniei, Sorin Grindeanu, vrea sa adopte o ordonata de urgenta care prevedere ca mii de detinuti sa fie iertati si eliberati, rezolvand, astfel, problema suprapopularii inchisorilor. Criticii spun, totusi, ca acest demers ar ajuta aliatii guvernului condamnati pentru coruptie si ca propunerea ar trebui dezbatuta in Parlament. Grindeanu nu a reactionat la protestele care au izbucnit miercuri. Acesta ordonanta de urgenta i-ar putea "afecta", in primul rand, pe cei cu sentinte sub cinci ani, cu exceptia celor condamnati pentru infractiuni de natura sexuala, pentru violenta sau coruptie. Prizonierii peste 60 de ani, femeile insarcinate si detinutii care au in grija copii mici vor beneficia de sentinte reduse la jumatate. Autoritatile inchisorilor spun ca ar putea fi eliberati pana la 3.700 de detinuti. ( The Telegraph Presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, s-a alaturat protestului de duminica de la Bucuresti. Manifestatii au loc si in alte orase, cum ar fi Cluj sau Iasi. Protestele au aparut in urma deciziei guvernului de a schimba legea, astfel incat abuzul in serviciu care produce prejudicii mai mici de 200.000 de lei sa nu mai fie pedepsit. (DPA)

The New York Times il citeaza pe Klaus Iohannis, Presedintele Romaniei, care a participat si el la protest si a declarat ca "o banda de politicieni care au probleme cu legea doresc sa schimbe legislatia si sa slabeasca statul de drept. Romanii sunt, pe buna dreptate, indignati", dar si pe Liviu Dragnea, presedintele Partidului Social Democrat, care il acuza pe Iohannis de "incitare la violenta", sugerand ca actiunile sale instiga la inceputul unei "lovituri de stat".