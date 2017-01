Victor Bostinaru (PSD) la Antena 3: Iohannis da imaginea unei republici bananiere in preajma unei lovituri

"Presedintele a incalcat articole din Constitutie (referindu-se la cele privind rolul sau de mediere, n.r.). Cred ca faptele sunt atat de grave ca, daca acest conflict continua in aceeasi nota, cred ca el nu poate fi solutionat decat prin suspendare", a mai spus el.Moderatorul Radu Tudor a spus ca "dezavuez manifestarile extremiste care cer puscarie pt un intreg Guvern. Asta nu mai este democratie. Sa facem o paralela 2015/2017. De fiecare data a fost o tragedie, apoi miscari de strada. Sunt inclusiv analisti care spun ca se incearaca un scenariu ca cel din 2015. Eu nu sunt adeptul scenariilor, dar sunt bombardat cu mesaje. Se doreste rasturnarea Guvernului, invalidarea votului din 11 decembrie, se doreste un nou guvern, un nou parlament".Dintre burtiere Antenei 3 pe timpul emisiunii:"Romania, aruncata intr-un razboi politic urias!""Romania redevine scena de razboi politic in strada!""Razboiul Iohannis - PSD se muta in strada!""Iohannis incurajeaza protestele antiguvernamentale!""Odata coborat in strada, mai e Iohannis mediator?""Colectiv 2015 - Bamboo 2017. Scenariu bomba!"Si anunta la ora "21.00 - Lovitura de stat in desfasurare". "Coalitia guvernamentala: Iohannis incita". "Lider PSD: Este extrem de grav ce face PSD"