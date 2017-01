Proteste anti-amnistie si gratiere in mai multe capitale europene. Zeci de oameni au iesit in strada la Londra, Paris, Roma si Copenhaga

Manifestatii impotriva initiativelor guvernului privind amnistia si gratierea au fost organizate, duminica, si in mai multe capitale europene. Zeci de romani s-au adunat sa protesteze la Londra, Copenhaga, Paris si Roma, dupa cum au transmis cititori HotNews.ro."Senatul Romaniei - carpa pentru infractori", "In democratie hotii stau la puscarie" sau "No pardon for corrupt Romanian politicians" sunau cateva dintre mesajele participantilor de la manifestatiile diasporei.Va prezentam imagini transmise de cititori HotNews.ro: