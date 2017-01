Romania TV, postul controlat de Sebastian Ghita, sfideaza miile de demonstranti anti-amnistie si gratiere din Piata Universitatii. Corina Dragotescu, ziarista RTV, a adus in mijlocul Pietei o doamna care striga isteric ca vrea gratierea puscariasilor, iar emisia postului e insotita de o burtiera pe care scrie "Bani si instigare in strada".Ghita e dat in urmarire generala in toata lumea. El a promovat in campania electorala proiectul amnistiei si gratierii penalilor.