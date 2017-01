UPDATE: Klaus Iohannis a venit la protestul anti-amnistie de la Piata Universitatii

Mii de oameni s-au adunat deja la aceasta ora la protestul de la Piata Universitatii anti-amnistie si gratiere si numarul continua sa creasca. La protest e posibil sa vina si presedintele Klaus Iohannis, care se afla in aceste momente la Bucuresti, au declarat pentru HotNews.ro surse politice.Protesteau loc in toate marile orase din tara si sunt indreptate impotriva proiectele de OUG pentru gratierea a peste 3.000 de infractori afrati in inchisori si pentru modificarea Codului Penal. Iohannis a participat la sedinta de guvern unde urma sa fie adoptate cele dou OUG-uri si a cerut guvernului sa retraga proiectele.