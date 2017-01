​​LIVE TEXT Proteste impotriva amnistiei si gratierii si in alte orase din tara si din strainatate/ 2.000 de manifestanti la Cluj

Peste 200 de aradeni protesteaza in Piata Revolutiei din oras, transmite News.ro.Tinerii poarta in maini pancarte cu diverse mesaje precum: "Fara legi cu dedicatie, "Democratie, bun simt, respect", "Vrem puscarii, nu amnistii", "Jos labele de pe Codul Penal" si "In democratie hotii stau la puscarie".Conform unuia dintre initiatorii actiunii, Dan Olaru, s-a incercat obtinerea unei autorizatii de la Primarie pentru acest protest, insa raspunsul a fost negativ pentru piata din fata Palatului Administrativ, motivul refuzului fiind ca in zona respectiva figureaza in desfasurare inca Targul de iarna, desi toate gheretele au fost stranse de la inceputul lunii ianuarie.Astfel, participantii nu au autorizatie si sunt supravegheati de catre jandarmi si politisti.Actiunea se desfasoara in liniste, fara sa se scandeze lozinci intrucat chiar initiatorii au scris mesaje pe retele de socialziare in care ii indeamna pe cei care au raspuns invitatiei de a protesta sa nu perturbe linistea si sa nu intre in dispute cu fortele de ordine, dorindu-se a fi o actiune linistita.Initiatorii spun ca protestul va dura pana in jurul orei 20.00 si ca vor urmarii in continuare intentiile Guvernului fata de cele doua proiecte, urmand sa se organizeze din nou pentru a protesta daca continua demersurile de adoptare a proiectelor respective.La Ploiesti, circa 100 de persoane s-au strans in centrul orasului. Acestea scandeaza "PSD, ciuma rosie" si "DNA sa vina sa va ia"___________Bucuresti https://www.facebook.com/events/162223000932570/Cluj https://web.facebook.com/events/1769077013414800/Pitesti https://www.facebook.com/events/747418932091555/Piatra Neamt https://www.facebook.com/events/1223333264409576/Baia Mare https://www.facebook.com/events/1714309222232330/Suceava https://www.facebook.com/events/1271523642893229/Satu Mare https://www.facebook.com/events/1835149750033210/Brasov https://www.facebook.com/events/256887208058183/Iasi https://www.facebook.com/events/667870960060837/Constanta https://www.facebook.com/events/730184693815148/Craiova: https://www.facebook.com/events/1372983346087760/Bacau https://www.facebook.com/events/244441332666622/Sibiu https://www.facebook.com/events/1632292083733340/Ploiesti https://www.facebook.com/events/592697824261138/Arad https://www.facebook.com/events/756420201172406/Timisoara https://www.facebook.com/events/247626102316556/Oradea: https://www.facebook.com/events/611974245679757/Alba Iulia https://www.facebook.com/events/744919485666836/Galati https://web.facebook.com/events/705137496315255/International:Copenhaga https://www.facebook.com/events/1845816665694927/Norvegia https://www.facebook.com/events/695734973929569Paris https://www.facebook.com/events/259281824491937/Londra https://www.facebook.com/events/381265485561925/___________"Pastram ca revendicare demisia ministrului Justitiei si a sefilor partidelor guvernamentale PSD si ALDE", spun organizatorii protestului, care sustin ca ar mai trebui ceruta demisia ministrului Sanatatii, pentru anularea reformelor din domeniul pe care il administreaza, precum si demisia presedintelui CNA, pentru "lipsa de reactie la manipulari care devin din ce in ce mai agresive si pentru subordonarea politica". "Nu-l uitam pe Ciorbea", spun organizatorii.Proteste au avut loc si miercuri seara, cand aproximativ trei mii de oameni au ajuns in mars, din Piata Universitatii, in fata sediului Guvernului, scandand "Demisia, demisia!", "DNA sa vina sa va ia!", "Jos penalii!", "La inchisoare, nu la guvernare!", "Dragnea, nu uita, Romania nu-i a ta!", "Hotii!", "Romania, trezeste-te!", "PSD, ciuma rosie!", "ALDE si cu PSD, aceeasi mizerie!".