LIVE VIDEO TEXT Protest masiv in Bucuresti anti-amnistie si gratiere. Circa 10.000 de persoane s-au strans la Universitate. Iohannis a venit la protestul de la Universitate

Urmareste LIVE VIDEO protestul:________Numarul protestatarilor a ajuns la 10.000, potrivit mai multor reporteri HotNews.ro aflati la protesteIohannis a venit la protestul de la UniversitateProtestatarii au blocat circulatia la Piata Universitatii, oamenii de la Fantana au facut jonctiunea cu cei de la Teatrul National. Peste 7.000 de oameni la protestIn Piata Universitatii sunt peste 6.000 de oameniIn piata au ajuns si Raluca Turcan (presedinte interimar PNL) si Robert Turcescu (deputat PMP), care au postat clipuri de la protest. Si liderul USR Nicusor Dan anuntase ca va participa.18.06: Imaginatia protestatarilor e debordanta. Iata un nou exemplu:Bucuresti: Protestatarii au ocupat si scuarul din fata Teatrului National, dupa ce umplusera deja piateta de la fantana. Numarul e peste 5.000Ce striga protestatarii: "Dragnea nu uita, pușcăria e a ta", "Fără amnistie, va vrem la pușcărie", "jos Iordache"Klaus Iohannis ar putea ajunge la protest - surseCirca 5.000 de oameni la Piata Universitatii, la Fantana de la Arhitectura si in fata Teatrului National. Se striga "PSD si Antena 3, sunteti niste debedei".RTV a adus in mijlocul manifestantilor o doamna care urla isteric ca vrea gratiere. Manifestantii huiduie puternic echipa RTV, condusa de Corin DragotescuLa Piata Universitatii au ajuns deja peste 3.000 de oameniCirca 300 de persoane sunt adunate pe trepte la Teatrul National. In Piata sunt in total peste 2.000 de manifestatiAproximativ 1.500 de protestatari la Universitate. Jandarmeria face apel la megafoane ca manifestatia sa fie pasnica.Se mai striga "Antena 3, niste derbedei" si "Ghita la puscarie"

17.22 Circa 1.000 de oameni adunati. Se striga "DNA sa vina sa va ia" si "DNA, nu uita, noi suntem de partea ta"





17.18 Sunt circa 600-700 de persoane adunate la aceasta ora in zona fantanii, care in continuare nu este curatata de zapada pe trotuar



17.14 Se scandeaza "PSD, ciuma rosie". Lumea continua sa se adune, numarul creste de la minut la minut



17.11 Romania TV este singura televiziune care transmite live din mijlocul protestatarilor. Corina Dragotescu e huiduita. Se striga: "Sclavii lui Ghita"

In acelasi timp, postul de televiziune titreaza pe burtiera: "Iohannistii ataca jurnalistii Romania TV", "Protestul iohannistilor pentru daramarea guvernului PSD", "Ei sunt iohannistii!"





17.08 Circa 300 de manifestanti sunt acum la Universitate. Se striga "Jos Guvernul" si "Fara amnistie"





17.00 Aproximativ 100 de persoane s-au adunat deja in zona fantanii de la Universitate; numarul lor creste rapid





in strada, in Capitala, dar

- Cluj, Iasi, Sibiu sau Timisoara, pentru a protesta fata de

privind gratierea unor pedepse si modificarea Codului penal.

Amintim ca, saptamana aceasta, mii de persoane au iesit Ce spun initiatorii manifestatiei despre motivele organizarii acesteia:Acesta este un event facut in urma declaratiilor repetate si semnalelor privind posibila gratiere a unor fapte de coruptie sau schimbarii unor legi fara consultarea publica sau fara a tine cont de punctul de vedere al altor institutii.*Guvernul a incercat sa adopte miercuri Ordonanta de Urgenta cu modificari importante in legislatia penala.*Vor putea fi gratiate pedepse si dezincriminate fapte fara dezbatere publica (2200 de dosare DNA sunt, de exemplu, pentru abuzul in serviciu, vizat de ordonanta). Totul fara consultarea CSM.*Acum multi ani nu existau politicieni anchetati sau condamnati. Daca erai un amarat mort de foame care fura o paine, riscai ani de puscarie. Daca erai parlamentar si furai organizat un hotel, o fabrica sau primeai un million de dolari mita, riscul era aproape 0.*Suntem, dupa niste ani de greoaie evolutie, in punctul in care ne putem intoarce in timp. Evolutia nu e garantata, ea poate fi stearsa cu o simpla ordonanta de urgenta semnata de cateva marionete ale unor partide si grupuri organizate ajunse la putere.*Toata munca unor procurori, judecatori, ong-uri independente poate fi aruncata la gunoi. Averile inculpatilor, mare parte luate din buzunarul vostru, vor ramane automat in buzunarul lor.*Pe langa problemele astea, deja au fost anulate cateva reforme care aveau legatura directa cu viitorul nostru: in Invatamant sau reforma din Sanatate inceputa de ministrul Vlad Voiculescu. Institutii precum CNA sau Avocatul Poporului sunt total subordonate si functioneaza doar pentru interesele Lor.(La Sanatate, reforma inceputa de ministrul Vlad Voiculescu privind managementul spitalelor mai are o sansa in Camera Deputatilor unde se va da votul definitiv; in Senat OUG a fost deja respinsa.)Democratia nu se sfarseste cu votul si instalarea unora la putere. E mult de aparat si impreuna putem sa o aparam.