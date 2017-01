Incendiul din Bamboo: Pacienta ce a necesitat supraveghere speciala este in stare stabila

Pacienta care a fost adusa la Floreasca sambata, in stare grava, "este stabila, in continuare se afla pe sectia de Terapie Intensiva", a precizat medicul.Pacientul internat la Spitalul Sf. Pantelimon care a necesitat ingrijiri medicale in urma incendiului din clubul Bamboo, de sambata dimineata, ar putea fi externat in cursul zilei duminica, a declarat pentru Agerpres purtatorul de cuvant al unitatii medicale, Fiorella Nitoiu.Cinci persoane mai erau internate sambata, la ora 17:00, in urma incendiului produs in Clubul Bamboo, patru dintre acestea la Spitalul Floreasca si una la Spitalul Sf. Pantelimon, a anuntat, intr-o declaratie de presa, purtatorul de cuvant al Ministerului Afacerilor Interne, Monica Dajbog.