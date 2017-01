UPDATE Incendiul din Bamboo. Procurorul Mihai Pruna: Am inceput o cercetare la fata locului; incendiul de la Bamboo nu este inca declarat lichidat / INSEMEX Petrosani va face o expertiza la clubul bucurestean

Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Securitate Miniera si Protectie Antiexploziva - INSEMEX Petrosani va face o expertiza la clubul Bamboo, in cadrul anchetei derulate pentru stabilirea cauzelor care au dus la producerea incendiului."Vom fi solicitati cand se va stinge focarul de acolo. Cred ca se va intampla in cursul saptamanii viitoare. Vom trimite o echipa acolo", a declarat duminica pentru Agerpres directorul general al INSEMEX Petrosani, Artur George Gaman.Deocamdata, acesta nu a putut sa precizeze o eventuala cauza a incendiului din clubul bucurestean, mentionand ca urmeaza sa se pronunte expertii, dupa efectuarea verificarilor de specialitate."Am inceput o cercetare la fata locului. Din pacate, structura si locul nu ne permit sa intram in interior. Pompierii care sunt prezenti de ieri nu au declarat lichidat incendiul, nu se poate patrunde. Am venit si azi ca sa facem o evaluare pentru a gasi cea mai buna solutie tehnica pentru a putea intra si a ne desfasura activitatile care sunt specifice, in special cercetarea la fata locului. (...) Incendiul n-a fost inca declarat lichidat. (...) Structura nu permite sa se patrunda in conditii de siguranta si, cel mai probabil, o sa fie dezafectata", a aratat procurorul, citat de Agerpres.Acesta a spus ca nu a stat de vorba cu angajatii clubului la fata locului, multi dintre acestia fiind deja audiati."Au fost audiati in cursul zilei de ieri (n.r. - sambata), or sa mai fie si in cursul zilei de astazi. Si angajati si persoane care au fost clienti in club - au fost audiati pana in prezent. Am venit sa facem o evaluare pentru a gasi cea mai buna solutie tehnica pentru a se putea intra in conditii de siguranta", a spus Pruna.Potrivit acestuia, nu sunt date conform carora exista vreun apartinator care a declarat disparitia cuiva.Mihai Pruna a aratat ca, daca va fi nevoie, va reveni la fata locului. "Daca va fi nevoie, da (n.r. - va revenit la fata locului). In functie de ce ne vor spune pompierii, daca se va declara lichidat incendiul. (...) Nu putem face estimari in momentul acesta", a mentionat el.''Ca urmare a evaluarii efectuate de specialisti ai Inspectoratului de Stat in Constructii s-a stabilit ca structura de rezistenta a cladirii este grav afectata, fapt ce determina limitarea accesului pompierilor in interiorul clubului. In jurul pranzului se va realiza inca o verificare la fata locului, pentru a determina daca incendiul este stins'', au precizat duminica oficiali ai ISU Bucuresti - Ilfov.Potrivit sursei citate, incepand cu ora 8:00, la clubul Bamboo au ramas in supraveghere doua autospeciale de stingere cu apa si spuma, o ambulanta SMURD si o autospeciala pentru descarcerare, pentru supravegherea zonei