Organizatiile tinerilor cer retragerea ordonantelor pentru gratiere si modificarea codurilor penale

Cele trei organizatii arata ca sustin alinierea legislatiei penale la deciziile Curtii Constitutionale a Romaniei si ale Curtii Europene a Drepturilor Omului, insa cer retragearea celor 2 proiecte."Reprezentantii tinerilor considera ca adoptarea acestor propuneri in afara Parlamentului Romaniei, fara o dezbatere publica reala si intr-un mod care face imposibila sau irelevanta pentru anumite categorii de persoane chiar si o eventuala decizie ulterioara de neconstitutionalitate creeaza suspiciunea ca, pe langa scopul declarat, actele urmaresc si diverse interese private si ar putea cuprinde inclusiv prevederi neconstitutionale care se doresc a fi adoptate si aplicate imediat", se arata intr-un comunicat de presa semnat de reprezentantii celor 3 organizatii.Totodata, reprezentantii tinerilor se opun oricaror masuri care elimina (din) raspunderea functionarilor publici pentru fapte de coruptie si asimilate acestora si, in general, elimina raspunderea lor pentru folosirea unei demnitati sau functii publice in urmarirea unor interese private si in dauna interesului public, indiferent daca aceste efecte rezulta prin modificarea legislatiei penale sau prin gratiere."De asemenea, structurile semnatare sunt ingrijorate de perspectiva gratierii unor condamnati pentru infractiuni care presupun violenta si infractiuni sexuale, chiar daca persoanele vizate au peste 60 de ani", se arata in comunicat.ANOSR, CTR si CNE solicita guvernului sa supuna dezbaterii parlamentare si publice corespunzatoare orice initiative care vizeaza modificarea legislatiei penale si/sau a efectelor unor condamnari penale si sa retraga actualele proiecte de Ordonanta de Urgenta.De asemenea, ele solicita Guvernului sa renunte la propunerile de modificare a legislatiei penale prin care ingreuneaza identificarea si condamnarea persoanelor care au comis infractiuni si care nu sunt impuse explicit prin decizii ale Curtii Constitutionale a Romaniei, inclusiv modificari prin care se ingreuneaza denuntul sau demararea anchetelor in cazul abuzului in serviciu prin termene limita restrictive, necesitatea unei plangeri prealabile sau prin stabilirea unui prag minim pentru prejudiciu."Vom ramane mereu consecventi unor principii clare, solide. Apreciem ca guvernul creste fondul pentru bursele studentilor sau ofera acestora facilitati pentru transportul feroviar, dar, in acelasi timp, nu putem tolera vreun abuz din partea acestuia. Astfel, vom sanctiona fiecare masura a Guvernului Romaniei pe care o consideram nepotrivita. Asadar, in conceptia noastra, Romania trebuie sa functioneze bazandu-se permanent pe niste valori solide, precum integritatea. Oricine se abate de la acestea trebuie sa suporte consecintele. Avem nevoie de legislatie clara, aplicabila tuturor, si de sanctiuni pe masura faptelor. Nu avem nevoie de legi facute cu dedicatie sau de clementa pentru corupti. Iar niste legi de o asemenea importanta nu pot fi adoptate in graba, pe furis, ci trebuie amplu dezbatute", a declarat Vlad Chereches, Presedintele Aliantei Nationale a Organizatiilor Studentesti din Romania.