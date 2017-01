Incendiul din Bamboo: Continua audierile in dosar. 15-20 de persoane audiate

Conform acestora, pana in prezent, au fost chemate la sediul Serviciului Omoruri din cadrul Politiei Capitalei un numar de 15-20 persoane, printre care administratorul, angajati si clienti ai clubului bucurestean.Cercetarile in cazul incendiului de la clubul Bamboo au fost preluate de Parchetul de pe langa Tribunalul Bucuresti si Serviciul Omoruri, cu sprijinul altor structuri din cadrul Politiei Capitalei.Un incendiu puternic a izbucnit, sambata dimineata, la clubul Bamboo din capitala. Clubul a ars in totalitate, cladirea fiind prabusita in cea mai mare proportie.Conform ISU Bucuresti, 38 de persoane au ajuns la spital, dintre care 11 au fost depistate cu intoxicare si hipotermie.