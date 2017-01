Noi proteste impotriva amnistiei si gratierii, anuntate duminica in Bucuresti, in mai multe orase din tara, dar si la Paris, Copenhaga si in Norvegia

"Pastram ca revendicare demisia ministrului Justitiei si a sefilor partidelor guvernamentale PSD si ALDE", spun organizatorii protestului, care sustin ca ar mai trebui ceruta demisia ministrului Sanatatii, pentru anularea reformelor din domeniul pe care il administreaza, precum si demisia presedintelui CNA, pentru "lipsa de reactie la manipulari care devin din ce in ce mai agresive si pentru subordonarea politica". "Nu-l uitam pe Ciorbea", spun organizatorii.Proteste au avut loc si miercuri seara, cand aproximativ trei mii de oameni au ajuns in mars, din Piata Universitatii, in fata sediului Guvernului, scandand "Demisia, demisia!", "DNA sa vina sa va ia!", "Jos penalii!", "La inchisoare, nu la guvernare!", "Dragnea, nu uita, Romania nu-i a ta!", "Hotii!", "Romania, trezeste-te!", "PSD, ciuma rosie!", "ALDE si cu PSD, aceeasi mizerie!".Bucuresti https://www.facebook.com/events/162223000932570/Cluj https://web.facebook.com/events/1769077013414800/Pitesti https://www.facebook.com/events/747418932091555/Piatra Neamt https://www.facebook.com/events/1223333264409576/Baia Mare https://www.facebook.com/events/1714309222232330/Suceava https://www.facebook.com/events/1271523642893229/Satu Mare https://www.facebook.com/events/1835149750033210/Brasov https://www.facebook.com/events/256887208058183/Iasi https://www.facebook.com/events/667870960060837/Constanta https://www.facebook.com/events/730184693815148/Craiova: https://www.facebook.com/events/1372983346087760/Bacau https://www.facebook.com/events/244441332666622/Sibiu https://www.facebook.com/events/1632292083733340/Ploiesti https://www.facebook.com/events/592697824261138/Arad https://www.facebook.com/events/756420201172406/Timisoara https://www.facebook.com/events/247626102316556/Oradea: https://www.facebook.com/events/611974245679757/Alba Iulia https://www.facebook.com/events/744919485666836/Galati https://web.facebook.com/events/705137496315255/International :Copenhaga https://www.facebook.com/events/1845816665694927/Norvegia https://www.facebook.com/events/695734973929569Paris https://www.facebook.com/events/259281824491937/Londra https://www.facebook.com/events/381265485561925/