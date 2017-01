Ambasada SUA la Bucuresti, despre retragerea ambasadorilor numiti de Administratia Obama: Masura nu i se aplica lui Hans Klemm

"Masura nu se aplica ambasadorului Hans Klemm, care este diplomat de cariera", a declarat pentru Mediafax Ambasada SUA la Bucuresti.Hans Klemm a preluat functia de ambasador SUA in Romania in septembrie 2015. Anterior, el a fost principal adjunct al asistentului secretarului de stat in cadrul Biroului de Resurse Umane, iar in perioada iulie 2013-decembrie 2014 a ocupat functiile de director general interimar al Serviciului Diplomatic si director interimar de personal al Departamentului de Stat. In 2012, Klemm a fost principalul reprezentant al SUA la APEC, the Asia Pacific Economic Cooperation forum (forumul Cooperare Economica Asia-Pacific), iar din 2010 a condus toate programele civile si militare in domeniul statului de drept desfasurate de SUA in Afganistan. El a mai indeplinit multiple mandate in Japonia si a lucrat si la ambasadele SUA din Bonn, Seul si Port of Spain.Noul presedinte al SUA, Donald Trump, a ordonat retragerea de la posturi a tuturor ambasadorilor numiti de predecesorul sau, Barack Obama, au afirmat surse citate de publicatia britanica The Independent Donald Trump le-a cerut ambasadorilor numiti de Barack Obama sa isi paraseasca posturile pe 20 ianuarie, desi inlocuitorii nu au fost inca numiti. Decizia afecteaza aproximativ 80 de ambasadori ai Statelor Unite in tari straine si la organizatii internationale.