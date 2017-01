DNA: Dintr-o regretabila eroare, o statistica a dosarelor restituite definitiv in ultimele 6 luni - prezentata ca fiind pe anul 2016

Precizarea vine in contextul unei afirmatii facute in spatiul public de procurorul sef al DNA, Laura Codruta Kovesi, potrivit careia DNA nu a avut in 2016 nicio restituire in dosarele trimise in judecata."Datele statistice aferente anului 2016 se afla in curs de validare si de centralizare, in vederea intocmirii Raportului anual de activitate care va fi prezentat, ca in fiecare an, la sfarsitul lunii februarie 2017. In procesul de colectare a datelor, dintr-o regretabila eroare, un angajat al DNA a prezentat o statistica a dosarelor restituite definitiv aferenta ultimelor sase luni ale anului 2016 (cel de-al doilea semestru) pe care a intitulat-o ca fiind aferenta intregului an 2016. Intr-adevar, in ultimele sase luni ale anului 2016, la DNA nu s-a inregistrat nicio restituire definitiva", arata comunicatul de presa.Sursa citata subliniaza ca "DNA face o verificare riguroasa a tuturor datelor statistice, in functie de toate criteriile de evaluare, inainte de publicarea lor in Raportul de activitate pe anul 2016"."Mentionam ca, la criteriul 'restituiri definitive', pe anul 2015 s-a dispus restituirea definitiva in 4 dosare, iar in anul 2014 tot in 4 dosare. Restituirea dosarului la procuror vizeaza completarea urmaririi penale in conformitate cu precizarile facute de judecatorul de camera preliminara si nu echivaleaza cu exonerarea de raspundere penala a inculpatului. In unele situatii restituirea poate sa vizeze si aspecte de forma ale rechizitoriului", precizeaza DNA.Intr-un interviu la Digi 24 , sefa DNA, Laura Codruta Kovesi, afirma, marti, ca in cursul anului trecut niciun dosar nu a fost restituit definitiv de instanta Parchetului."Nu avem nicio restituire definitiva in cursul anului trecut, ceea ce nu s-a mai intamplat in DNA de foarte multi ani. Numarul restituirilor era destul de mic, dar acum, de cand functioneaza aceasta camera preliminara in care se invoca exceptii si in care se dezbate modul in care au fost administrate probele, nu avem nicio restituire definitiva. Sunt situatii in care s-au dispus restituiri si am contestat in calea de atac, s-a dispus refacerea anumitor aspecte din rechizitoriu si ne-am conformat dispozitiei judecatorilor si am ajuns la acest rezultat", a explicat Kovesi.