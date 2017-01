MAI: Fortele de ordine vor asigura paza in zona clubului Bamboo in perioada urmatoare. Cladirea va fi dezafectata total

Potrivit purtatorului de cuvant, este interzis accesul oricaror persoane in zona afectata pana la stingerea focarelor de incendiu si asigurarea elementelor de constructie a cladirii. De asemenea, fortele de ordine vor asigura paza zonei, la indicatia procurorului de caz, iar pompierii vor ramane in continuare la fata locului in perioada urmatoare, pentru a preveni incidentele.Monica Dajbog a adaugat ca specialistii de la Inspectoratul de Stat in Constructii au facut o evaluare a structurii de rezistenta si au constatat colapsul cladirii, recomandarea lor fiind cea de dezafectare totala."La nivelul Parchetului de pe langa Tribunalul Bucuresti a fost deschis un dosar penal pentru cercetarea tuturor circumstantelor care au dus la producerea incendiului. In paralel, specialistii Inspectoratului de stat in Constructii au facut o evaluare a structurii de rezistenta a cladirii, constatand colapsul acesteia. Recomandarea Inspectoratului este aceea de dezafectare totala", a declarat Dajbog. In urma incendiului din Clubul Bamboo la spitalele din Capitala au ajuns 44 de persoane , dintre care sambata dupa-amiaza mai sunt internate cinci.Incendiul din Clubul Bamboo a fost anuntat la dispeceratul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta la ora 03.32, iar primele echipaje de interventie au ajuns la fata locului la ora 03.47, potrivit Departamentului pentru Situatii de Urgenta (DSU).La locul incendiului au fost mobilizate 29 de autospeciale de stingere a incendiilor, patru autospeciale de interventie la inaltime, 28 de echipaje SMURD de prim ajutor si terapie intensiva mobila, 26 de ambulante ale Serviciului de Ambulanta Bucuresti-Ilfov, un punct de comanda mobil, patru autospeciale pentru transport personal si victime multiple, un echipaj de scafandri cu barca, doua spitale mobile, trei autospeciale de descarcerare.In total, peste 260 de pompieri au intervenit, timp de peste sase ore, pentru stingerea incendiului violent, care a cuprins o suprafata de aproximativ 3.000 patrati, distrugand clubul in totalitate.Primarul Sectorului 2, Mihai Mugur Toader, spune ca nu exista nicio autorizatie emisa de catre primarie pentru Clubul Bamboo, precizand ca administratorii localului au depus dosar pentru emiterea autorizatiei de functionare, dar acesta era incomplet si a fost retras pentru completare.El a precizat ca clubul avea aviz pentru securitate la incendiu, iar pentru emiterea autorizatiei termenul a fost prorogat pana in iunie 2017.