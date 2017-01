​Incendiu Bamboo MAI: Vor fi intensificate cotroalele la imobilele care desfasoara activitati cu public numeros si va fi verificata aplicarea legii in acest domeniu / Functionarea fara autorizatie de securitate la incendiu se face cu raspunderea exclusiva a beneficiarului

Potrivit acesteia, ministrul Afacerilor Interne, Carmen Dan, a dispus ca, incepand de sambata seara sa fie intensificare controalele la toate imobilele in care sunt desfasurate activitati cu public numeros, citeaza News.ro.De asemenea, vicepremierul Sevil Shhaideh, care a fost desemnata sa preia atributiile premierului pana duminica, a solicitat Inspectoratului de Stat in Constructii sa demareze un control tematic cu echipe formate din reprezentanti ai MAI si ai ISC pentru a verifica in ce masura este aplicata legea in acest domeniu, a mai spus Monica Dajbog, intr-o declaratie sustinuta la sediul MAI.Purtatorul de cuvant al MAI, Monica Dajbog, a mai subliniat sambata ca, potrivit legii, functionarea unui obiectiv fara detinerea autorizatiei de securitate la incendiu se realizeaza cu raspunderea exclusiva a beneficiarului."Dupa asigurarea interventiei la fata locului, ministrul Carmen Dan a dispus verificarea tuturor documentelor cu privire la controalele efectuate la respectivul club. Astfel, a rezultat ca, in baza solicitarii administratorilor de la Bamboo, Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Bucuresti a eliberat in anul 2009 avizul de securitate la incendiu. Pana la acest moment, Inspectoratului General pentru Situatii de Urgenta nu i s-a inaintat solicitarea in vederea eliberarii autorizatiei de securitate la incendiu. Potrivit legii, functionarea unui obiectiv fara detinerea autorizatiei de securitate la incendiu se realizeaza cu raspunderea exclusiva a beneficiarului. Conform OUG nr. 17 din august 2016, termenul de obtinere a autorizatiei de securitate la incendiu a fost prorogat pana la finalul lunii iunie 2017", a precizat Dajbog, potrivit Agerpres.Ea a adaugat ca la Clubul Bamboo inspectorii de prevenire au derulat controale periodice si au aplicat mai multe sanctiuni pentru neregulile identificate: in mai 2015 au fost aplicate doua amenzi, in cuantum de 5.500 lei, pentru exploatarea necorespunzatoare a instalatiei electrice si lipsa autorizatiei de securitate la incendiu, in noiembrie 2015 au fost aplicate alte doua amenzi, in cuantum de 15.000 lei, pentru exploatarea necorespunzatoare a instalatiei electrice si lipsa autorizatiei de securitate la incendiu, iar in noiembrie 2016 a fost aplicata o amenda in cuantum de 2.500 lei pentru blocarea cailor de evacuare."Firma care detine clubul a avut autorizatie de constructie valabila pentru perioada 6 decembrie 2012 - 16 noiembrie 2016, emisa de Primaria Sectorului 2", a mai spus Monica Dajbog. In urma incendiului din Clubul Bamboo la spitalele din Capitala au ajuns 44 de persoane , dintre care sambata dupa-amiaza mai sunt internate cinci.Incendiul din Clubul Bamboo a fost anuntat la dispeceratul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta la ora 03.32, iar primele echipaje de interventie au ajuns la fata locului la ora 03.47, potrivit Departamentului pentru Situatii de Urgenta (DSU).La locul incendiului au fost mobilizate 29 de autospeciale de stingere a incendiilor, patru autospeciale de interventie la inaltime, 28 de echipaje SMURD de prim ajutor si terapie intensiva mobila, 26 de ambulante ale Serviciului de Ambulanta Bucuresti-Ilfov, un punct de comanda mobil, patru autospeciale pentru transport personal si victime multiple, un echipaj de scafandri cu barca, doua spitale mobile, trei autospeciale de descarcerare.In total, peste 260 de pompieri au intervenit, timp de peste sase ore, pentru stingerea incendiului violent, care a cuprins o suprafata de aproximativ 3.000 patrati, distrugand clubul in totalitate.Primarul Sectorului 2, Mihai Mugur Toader, spune ca nu exista nicio autorizatie emisa de catre primarie pentru Clubul Bamboo, precizand ca administratorii localului au depus dosar pentru emiterea autorizatiei de functionare, dar acesta era incomplet si a fost retras pentru completare.El a precizat ca clubul avea aviz pentru securitate la incendiu, iar pentru emiterea autorizatiei termenul a fost prorogat pana in iunie 2017.