Incendiul de la Bamboo. Surse: Cincisprezece persoane, printre care administratorul clubului si angajati, au fost audiate la Politia Capitalei

Pana la acest moment, la Politia Capitalei au fost audiati administratorul clubului si angajati ai localului, respectiv agentii de paza aflati in club la momentul izbucnirii incendiului, iar audierile continua.In paralel, anchetatorii fac cercetari la club, care a fost distrus in totalitate in urma incendiului.Parchetul Tribunalului Bucuresti a anuntat sambata dimineata ca in urma incendiului din club a fost inceputa urmarirea penala intr-un dosar penal privind infractiunea de distrugere din culpa (avand ca urmare vatamarea mai multor persoane), cercetarile fiind facute de doi procurori criminalisti din cadrul Sectiei de urmarire penala si de ofiteri din cadrul Serviciului Omoruri."Sunt solicitate de la institutiile abilitate relatii privind societatea comerciala care detine clubul in cauza (autorizatii de functionare, avize, rapoarte de control). La momentul actual, se efectueaza audieri in vederea stabilirii circumstantelor in care s-a produs incendiul si este verificata starea persoanelor internate in urma incidentului", arata Parchetul.