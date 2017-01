Ambasada Israelului la Bucuresti: Aproximativ 15 cetateni israelieni au avut nevoie de ingrijiri medicale in urma incendiului din Bamboo

"Aproximativ 15 cetateni israelieni au avut nevoie de ingrijiri medicale pentru tratarea hipotermiei si a intoxicatiei cu fum in urma incendiului care a distrus clubul Bamboo. Potrivit ultimelor informatii primite de la medici, vietile acestora sunt in afara oricarui pericol", au precizat reprezentantii Ambasadei.Ambasada Statului Israel a mai spus ca pastreaza legatura cu "autoritatile abilitate in scopul monitorizarii starii de sanatate a pacientilor israelieni".Un numar de 41 de persoane aflate in clubul Bamboo mistuit de incendiu sambata dimineata au ajuns la unitatile de primiri urgente ale spitalelor din Bucuresti, iar zece dintre acestea au fost internate, a declarat ministrul Sanatatii, Florian Bodog.