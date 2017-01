Asociatia Colectiv: Istoria se repeta. Cum de mai e posibil asa ceva?

"La 64 de saptamani de la incendiul din Colectiv, istoria se repeta si un nou club din Bucuresti este mistuit de flacari. Din fericire, nu sunt raniti grav, insa se putea intampla o noua tragedie. Cum de mai e posibil asa ceva dupa toate cele intamplate?", a fost mesajul postat sambata dimineata de Asociatia Colectiv GTG, pe o retea de socializare.Un incendiu puternic a izbucnit, sambata dimineata, la clubul Bamboo din capitala. Clubul a ars in totalitate, cladirea fiind prabusita in cea mai mare proportie.Un numar de 11 victime ale incendiului din Bamboo au fost depistate cu intoxicare si hipotermie pana in prezent, informeaza reprezentantii ISU Bucuresti. Conform acestora, 38 de persoane au ajuns la spital, dintre care 21 de victime transportate de SMURD si SABIF, iar 17 cu mijloace proprii.Infiintata in luna martie 2016, Asociatia Colectiv GTG 3010 este o organizatie neguvernamentala care isi propune monitorizarea anchetelor in desfasurare in cazul incendiului de la clubul Colectiv, precum si initierea unor noi anchete in institutiile statului, care sa identifice persoanele responsabile care nu si-au exercitat atributiile in aplicarea legislatiei, fapt ce a condus la aceasta tragedie.