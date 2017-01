Pompierii au recuperat rezervorul suplimentar de avion gasit pe malul marii in Mamaia

Potrivit reprezentantilor Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Dobrogea, pompierii s-au deplasat, sambata dimineata, in statiunea Mamaia, unde vineri dupa-amiaza a fost gasit un obiect care parea a fi rezervor suplimentar de avion.Dupa o interventie care a durat doua ore, pompierii au reusit sa scoata obiectul respectiv care era adanc ingropat in nisip. El l-au transportat la sediul ISU Dobrogea, urmand sa fie analizat de catre specialisti care vor incerca sa afle mai multe lucruri despre rezervorul respectiv.Pompierii au fost solicitati sa intervina, vineri dupa-amiaza, in statiunea Mamaia, dupa ce o persoana a descoperit pe malul marii un obiect care semana cu un proiectil.La fata locului, s-au deplasat pirotehnistii din cadrul ISU Dobrogea care au ajuns la concluzia ca obiectul respectiv nu ar avea explozibil si ca nu ar fi un proiectil, ci, cel mai probabil, un rezervor suplimentar de avion.Ei au incercat sa-l scoata de acolo, dar nu au reusit, obiectul respectiv fiind bine prins in nisipul inghetat. In aceste conditii, operatiunea a fost abandonata pentru ca a venit noaptea, fiind reluata sambata dimineata.