MAE: A fost identificat si cel de al doilea copil roman dat disparut in urma avalansei din Italia. Minorul se afla la spital

''In continuarea informatiilor transmise pana la acest moment referitor la cei trei cetateni romani afectati de avalansa care a lovit un hotel din localitatea Farindola, in regiunea Abruzzo, va informam ca autoritatile italiene au confirmat ca a fost identificat si cel de-al treilea cetatean roman minor. Acesta este in viata si se afla in prezent sub ingrijiri medicale la spitalul din Pescara. Reprezentantii unitatii medicale au confirmat ca starea de sanatate a celor trei cetateni romani este buna si acestia se afla in afara oricarui pericol'', se arata intr-un comunicat al MAE transmis sambata Agerpres.Pe parcursul gestionarii operatiunilor de salvare, reprezentantii Ambasadei Romaniei la Roma au fost in contact permanent atat cu autoritatile italiene competente, cat si cu familia cetatenilor romani, acordand sprijinul necesar.Cetatenii romani pot solicita asistenta consulara la urmatoarele numere de telefon ale Ambasadei Romaniei in Italia - (0039) 06 835 233 58, (0039) 06 835 233 56, (0039) 06 835 233 52, (0039) 06 835 233 44 - apelurile fiind redirectionate catre Centrul de Contact si Suport al Cetatenilor Romani din Strainatate (CCSCRS) si preluate de catre operatorii Call Center in regim de permanenta sau pe numarul de urgenta al misiunii diplomatice - (0039) 345.147.39.35, precizeaza MAE.