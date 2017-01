Gabriela Firea: In cazul in care un club nu are autorizatie de functionare, asa cum prevede legea, trebuie inchis

"Incendiu la un club din Capitala! Nu sunt victime, Slava Domnului! Am alertat toate autoritatile responsabile. Din punctul meu de vedere, in cazul in care un club nu are autorizatie de functionare de la sectorul pe raza caruia se afla, asa cum prevede legea, trebuie inchis. Numai asa va intelege toata lumea ca legile trebuie respectate de toti si ca nu se joaca nimeni cu vietile oamenilor", scrie Firea intr-o postare pe Facebook.