UPDATE Patru case au luat foc in Aparatorii Patriei. ISU: Incendiul este sub control, nu se mai poate extinde

"Este un incendiu mare, patru case au luat foc. Nu sunt victime. Nu au functionat hidrantii de pe strada, pompierii au gasit niste hidranti pe alte strazi din apropiere. Incendiul inca nu a fost stins", a precizat Daniel Vasile.Reprezentantii ISU Bucuresti-Ilfov informeaza ca incendiul produs sambata la Aparatorii Patriei, pe strada Ion Enache, care a afectat patru imobile si anexele acestora, pe o suprafata de 200 de metri patrati, este sub control si nu se mai poate extinde."Au fost afectate de incendiu patru imobile si anexele acestora, pe o suprafata de peste 200 mp. Flacarile au cuprins preponderent acoperisurile acestora. In mod progresiv au fost angrenate pentru stingerea incendiului, protejarea vecinatatilor si constituirea echipelor de cautare-salvare un numar de 13 autospeciale, din care 10 de stingere, o autoscara, o ambulanta SMURD si o autospeciala de descarcerare", precizeaza reprezentantii ISU, citat de Agerpres.Potrivit sursei citate, interventia a fost sesizata cu putin timp inainte de ora 10,00.In prezent, incendiul este sub control, nu se mai poate extinde si nu au fost persoane ranite.