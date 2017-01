ISU confirma: Clubul Bamboo nu avea autorizatie de securitate la incendiu, nu a fost solicitata. A fost amendat de mai multe ori

doua in 25 mai 2015, in cuantum de 5.500 de lei pentru exploatarea necorespunzatoare a instalatiei electrice si lipsa autorizatiei de securitate la incendiu,

doua in 13-20 noiembrie 2015, in cuantum de 15.000 de lei pentru exploatarea necorespunzatoare a instalatiei electrice si lipsa autorizatiei de securitate la incendiu

o amenda in cuantum de 2.500 de lei, in noiembrie 2016, pentru blocarea cailor de evacuare.

Radu Vasile a mai precizat ca, potrivit hotarari luate de Guvern in 2016, dupa tragedia de la Colectiv, până la finalul lunii iunie 2017, autoritatile nu pot sanctiona lipsa autorizaţiei de securitate la incendiu, ci pot doar consemna."Daca documentia pe care o depune initial la ISU corespunde normelor, respectivului investitor i se acorda un aviz de securitate la incendiu. Din momentul in care se acorda avizul de securitate la incendiu, investitorul poate incepe lucrarile de construire a imobilului. Ulterior, la finalizarea acesto lucrari, investitorul este obligat sa solicite autorizatia de securitate la incendiu care sa confirme faptul ca ceea ce a prezentat si plan a si pus in practica ulterior si se face in baza unei receptii. La aceasta receptie, participa un reprezentat al ISU care certifica faptul ca ceea ce este prezentat initial in aviz s-a materializat in practica si implicit sunt respoectate normele de aparare impotriva incendiilor. La momentul respectiv, se elibereaza autorizatia de securitate la incendiu", a explicat Radu Vasile procedura de acordare a autorizatiei de securitate la incendiu."In ceea ce priveste cazul clubului Bamboo, avizul de securitate la incendiu a fost solicitat in 2009 si intrucat se respectau normele prevazute in plan a fost emis acest aviz de securitate la incendiu. Ulterior, era obligatia investitorului sa solicite o autorizatie de securitate la incendiu, pana la punerea in exploatare a acestui imobil, lucru care nu s-a intamplat", spune reprezentantul ISU.Radu Vasile a precizat ca Bamboo a primit mai multe amenzi:

Reprezentantul ISU a mai aratat ca neregulile constatate nu se incadrau in categoriia celor sa permita inchiderea si suspendarea activitatii Clubului Bamboo.

"Controalele pe care le-am desfasurat incepand din noiembrie 2015, de cand a intrat in vigoare HG 915 (din 2015) care permite pompierilor sa inchida sau sa suspende cu caracter temporar activitatea unor operatori economici, de la momentul respectiv, pe durata controalelor pe care le-am efectuat deficientele pe care le-am constatat nu se incadrau in categoria celor care ar fi putut determina inchiderea si suspendarea activitatii. Cele pe care vi le-am prezentat nu pot constitui, potrivit hotararii 915, temei pentru inchiderea activitatii", a spus Daniel Vasile.