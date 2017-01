Ministrul de Interne confirma ca s-au facut mai multe controale la clubul Bamboo: Avea termen de obtinere a autorizatiei de functionare pana la 30 iunie 2017

"Pot sa va confirm ca s-au facut verificari, s-au facut controale incepand din 2009, de cand avem informatii ca s-a eliberat un aviz de securitate la incendiu, controale care au fost intensificate si dupa evenimentul Colectiv. In prezent sunt acele verificari. Au considerat ca nu le pot face decat specialistii, cei care aplica legea, motiv pentru care noi nu am iesit in spatiu public cu informatii", a declarat ministrul de Interne, potrivit Agerpres.Carmen Dan spune ca ultimul control a avut loc in luna noiembrie 2016.Raspunderea pentru modul de functionare a clubului Bamboo apartine exclusiv beneficiarului, potrivit ministrului de Interne."Raspunderea pentru functionare este exclusiv a beneficiarului, dar pe lege exista un termen de obtinere a acestei autorizatii, pana la 30 iunie 2017", a mai spus Carmen Dan.