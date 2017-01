UPDATE Parchetul efectueaza urmarirea penala privind infractiunea de distrugere din culpa

"Cercetarile sunt efectuate de doi procurori criminalisti din cadrul Sectiei de urmarire penala si de ofiteri din cadrul Serviciului Omoruri. In cauza, a fost asigurat perimetrul de interes si a fost initiata cercetarea la fata locului. Continuarea acestei activitati este influentata de faptul ca incendiul nu a fost stins in totalitate pana in prezent, precum si de faptul ca pericolul de prabusire a structurii nu a fost inlaturat", precizeaza Parchetul de pe langa Tribunalul Bucuresti intr-un comunicat transmis sambata Agerpres.Conform sursei citate, sunt solicitate de la institutiile abilitate relatii privind societatea comerciala care detine clubul in cauza (autorizatii de functionare, avize, rapoarte de control)."La momentul actual, se efectueaza audieri in vederea stabilirii circumstantelor in care s-a produs incendiul si este verificata starea persoanelor internate in urma incidentului", mai arata comunicatul.