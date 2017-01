O femeie a carei fiica se afla in Bamboo a venit la club pentru a-i cauta geanta cu actele: Nu poate fi inregistrata la spital fara documente

"Caut geanta cu documentele, cu telefoanele. As vrea sa anuntam, poate se gaseste acolo in zapada geanta cu documentele ei si cu cheile. Pentru mine e importanta sanatatea copilului meu si sa-si gaseasca documentele ca sa poata sa se inregistreze la spital", a spus femeia, precizand ca fiica sa se numeste Geanina Georgiana Degeratu.38 de persoane au ajuns la spital in urma incendiului violent care s-a produs vineri noapte in clubul Bamboo din Capitala, unde se aflau cateva sute de persoane.Potrivit secretarului de stat Raed Arafat, 21 de victime au fost transportate la spital cu ambulantele, iar 17 au ajuns ulterior, cu masini particulare.In urma incendiului, clubul a fost distrus in totalitate.