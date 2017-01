Brigada Rutiera: In Capitala se circula in conditii de ceata

Suprafata carosabila este umeda, iar acest factor poate cauza derapaje si creste distanta de franare.Politistii rutieri recomanda conducatorilor auto sa circule cu prudenta, sa adapteze in permanenta viteza la conditiile meteo si a unui carosabil acoperit, sa pastreze o distanta suficienta fata de vehiculul din fata pentru a putea frana in conditii de siguranta, sa nu bruscheze comenzile autoturismului, sa asigure o buna vizibilitate a parbrizului, lunetei, geamurilor laterale si oglinzilor retrovizoare.Totodata , ei recomanda soferilor sa nu opreasca sau sa stationeze in locuri nepermise, pe traseele mijloacelor de transport in comun, pe trecerile de pietoni sau la colturile intersectiilor, pentru a nu obtura vizibilitatea altor conducatori auto care doresc sa iasa de pe strazi laturalnice.