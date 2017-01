Clubul Bamboo a mai ars din temelii si in 2005

Clubul Bamboo a mai ars din temelii si in iunie 2005. Atunci patronul Joshua Castellani spunea ca "singurul vinovat este natura", insa Catalin Botezatu, actionar, acuza faptul ca focul a fost pus intentionat.Din 2005, de cand a ars in intregime, clubul a trecut prin multe schimbari, "dezvoltandu-se si devenind un deschizator de drumuri in moda cluburilor de noapte in Bucuresti", scriu reprezentantii localului.Situat pe malul Lacului Tei, clubul a fost distrus complet de flacari prima data in 2005, in urma unui incendiu izbucnit pe terasa din lemn a discotecii. Atunci, in mai putin de o ora, clubul a fost distrus.Avea o suprafata de 4.000 de metri patrati, fiind format din doua cladiri, cu o investitie de 5 milioane de euro. El apartine italianului Joshua Castellani, un bun prieten al designerului Catalin Botezatu."Bamboo Club a fost fondat in 2002 si a devenit in scurt timp unul dintre cele mai cunoscute cluburi de noapte din Sud-Estul Europei, gratie unei capacitati uimitoare si unui stil unic. Construit sa impresioneze prin decor, muzica, dansatori, show-uri. Artisti internationali cunoscuti care au urcat pe scena clubului Bamboo au stabilit un standard intre cluburile de noapte din Bucuresti, la nivel inalt", este prezentarea clubului pe pagina de Facebook.In 2010, a fost construita o noua scena spectaculoasa, de catre echipa care a ridicat scena pentru Cirque du Soleil si Moulin Rouge.Clubul avea o suprafata de 10.000 metri patrati, iar scena era inconjurata de scaune pentru VIP-uri, in timp ce DJ-ul isi desfasura activitatea in jurul scenei. Arhitectura extravaganta, decorul sofisticat si stilul original au definit clubul Bamboo.In urma incendiului, clubul a fost distrus in totalitate.