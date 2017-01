Incendiul din Bamboo: Fondatorul clubului, Joshua Castellano, a postat pe Facebook o fotografie din club cu un trabuc in mana dupa ce legea anti-fumat intrase in vigoare

Joshua Castellano cu trabucul in club in mai 2016

Legea anti-fumat a intrat in vigoare pe 17 martie 2016.Reamintim ca o martora a declarat presei dupa incendiul din clubul Bamboo ca in local s-a fumat toata noaptea, in ciuda avertismentelor date de ospatari. Tanara a spus ca multi clienti fumau "palmat".Pana la acest moment autoritatile nu au indicat nici o cauza pentru declansarea incendiului care a distrus din temelii clubul Bamboo. Pana la ora scrierii acestei stiri nu s-a inregistrat nici o victima. 27 de persoane au fost spitalizate.