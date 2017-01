INCENDIUL din Bamboo Cine detine firma care opera clubul

Vincenzo Castellano este un obisnuit al vietii mondene din Bucuresti, fiind casatorit pentru o vreme cu cantareata Antonia, de care a divortat. El este nepotul lui Joshua Castellano, cel care a fondat clubul Bamboo in urma cu peste un deceniu. Joshua Castellano e cel care controleaza si acum compania care detine clubul, potrivit informatiilor din presa bulevardiera.Morgana Invest SRL este administrata de Ionut Radu Tarcan si in 2015 a raportat o cifra de afaceri de aproape 9 milioane de lei si un profit de net de peste un milion de lei, avand un numar mediu de 18 angajati. Societatea are si datorii de aproape 13 milioane de lei, conform ultimului raport financiar.