Unul din avocatii care reprezinta clubul Bamboo a declarat reporterilor ca evacuarea clientilor si a personalului s-a facut normal, ca toate sistemele au functionat eficient si dezminte ca s-au efectuat lucrari majore de renovare acum cateva zile.Avocatul sustine ca renovarile au fost efectuate acum un an, ca s-au luat toate avizele, iar clubul are sisteme dintre cele mai moderne privind stingerea antiincendiu.Acesta a refuzat sa raspunda la mai multe intrebari spunand ca vor da un comunicat azi sau in zilele urmatoare care va raspunde tuturor intrebarilor.