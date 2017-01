Administratorii paginii de Facebook a clubului Bamboo au postat in urma cu cateva ore ultimele imagini video cu petrecerea din club inainte sa izbucneasca incendiul care a mistuit practic locul in noaptea de vineri spre sambata. Petrecerea avea loc sub sloganul "Feels like Friday".Clubul Bamboo este unul dintre cele mai cunoscute cluburi din Bucuresti. E preferat de multe VIP-uri si de majoritatea vedetelor vietii de noapte din Capitala. In 2005, clubul a mai fost mistuit de un incendiu, dar a fost refacut. Bamboo a fost deschis de designerul de moda Catalin Botezatu, fiind preluat ulterior de italianul Jpshua Castellano.