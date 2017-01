Puteti citi in integralitate observatiile asociatiei "Forumul Judecatorilor din Romania" in documentul afisat mai jos.



"Asociatia Forumul Judecatorilor din Romania subliniaza ca intr-o societate macinata de coruptie este necesara cresterea capacitatii institutionale de lupta impotriva coruptiei, inclusiv pentru recuperarea prejudiciilor, care descurajeaza fenomenul, iar nu dezincriminarea (fie si partiala) a unor infractiuni, gratierea sau reducerea unor pedepse aplicate acestora.", se arata in comunicatul asociatiei.De asemenea, asociatia sustine ca nerezolvarea problemei cazarii detinutilor de decidentul politic dupa o perioada de peste 5 ani de la primele condamnari CEDO, ""Forumul Judecatorilor" apreciaza ca "nu exista nicio urgenta in adoptarea unei legi de gratiere colectiva inainte de a epuiza toate celelalte remedii, care sa elimine si cauzele pe viitor (termen mediu si lung), nu doar efectele", in conditiile in care pentru implementarea masurilor generale, chiar si in cazul unei hotarari pilot contra Romaniei, CEDO acorda o perioada de cel putin 6 luni (in cazul Belgiei, 2 ani), in care exista posibilitatea realizarii unui calendar previzibil pentru implementarea masurilor.