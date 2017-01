Punctul de vedere al DNA despre gratiere trimis ministrului Justitiei: Modificarea legistatiei in regim de urgenta este nejustificata

"DNA a transmis ministrului Justitiei punctul de vedere argumentat referitor la proiectele de modificare si completare a Codului penal si a Codului de procedura penala, precum si pentru gratierea unor pedepse, prin intermediul a doua ordonante de urgenta ale Guvernului. Directia Nationala Anticoruptie considera ca modificarea cadrului legislativ in regim de urgenta si in lipsa unor analize obiective care sa ateste o nevoie sociala imperioasa este nejustificata", se arata intr-un comunicat al DNA difuzat vineri.DNA sustine ca legislatia penala trebuie sa realizeze un echilibru intre nevoia societatii de a trage la raspundere toate persoanele care au savarsit infractiuni si drepturile fundamentale ale persoanelor cercetate ori aflate in executarea pedepselor aplicate, insa "modificarile propuse ar altera acest echilibru".