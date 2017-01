Iasi: Avocatul care a ucis un barbat la trecerea de pietoni, condamnat la cinci ani de inchisoare

Hotararea vine dupa ce, pe 17 septembrie 2016, pe fondul consumului de alcool, Iulian Gafon a pierdut controlul asupra directiei de mers a autoturismului si a patruns pe trotuar, unde a acrosat doua persoane, un barbat de 57 de ani, si sotia acestuia de 42 de ani. Cei doi se aflau la o trecere de pietoni si asteptau culoarea verde a semaforului.Echipajul Serviciului Judetean de Ambulanta sosit la locul accidentului a gasit barbatul in stop cardio-respirator, iar pe femeie, in stare de soc. Barbatul nu a raspuns manevrelor de resuscitare, dupa 30 de minute medicii declarand decesul. Sotia sa a fost transportata la Spitalul Clinic Judetean de Urgente "Sfantul Spiridon" pentru investigatii de specialitate.Dupa accident, Gafon a parasit locul accidentului, el fiind gasit de politisti in apropierea unui hypermarket. Alcooltestul facut de politisti a aratat ca barbat avea o alcoolemie de 1,23 miligrame alcool pur in aerul expirat.Anterior, in luna iunie 2016, avocatul a fost prins conducand sub influenta bauturilor alcoolice, motiv pentru care i-a fost retinut permisul.