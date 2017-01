Autoritatile franceze cauta un atacator cu cutit care a ranit trei persoane la metrou

Nu exista mai multe detalii despre starea pasagerilor care au fost raniti de agresor, transmite Le Parisien, citat de News.ro.Se pare ca acest incident a inceput joi noaptea, atunci cand agresorul necunoscut a injunghiat trei barbati in jurul orei locale 21.15 (22.15 ora Romaniei), insa a reusit sa fuga la statia Riquet.Cele trei victime au primit primul ajutor de la ceilalti pasageri si au fost ulterior transportate la spitalul Lariboisiere.Ulterior, un pasager a contactat autoritatile in jurul orei locale 22.15 (23.15 ora Romaniei), sustinand ca o persoana necunoscuta incearca sa-l injunghie la statia Jacques Bonsergent.Descrierea celui de-al doilea agresor se aseamana cu cea prezentata de primele trei victime de la Riquet.Ultimul atac a avut loc in jurul orei locale 0.50 (1.50 ora Romaniei), atunci cand doi pasageri i-au informat pe agentii de securitate ca au fost agresati de un barbat inarmat cu un cutit la statia Gare de l'Est.