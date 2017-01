Ministerul Educatiei a numit 502 directori de scoli care nu au trecut concursul sau nu l-au dat

In Capitala sunt jumatate din cazuri, MENCS motivand o decizie a Inspectoratului Scolar, care nu este publica, in restul tarii fiind vorba despre cazuri in care ministerul sustine ca nu a gasit alte solutii.Documentul obtinut de News.ro arata ca sunt 502 cazuri de directori si directori adjuncti care au fost detasati in functie prin ordinul ministrului Educatiei, desi nu au promovat examenul pentru post sau nu s-au prezentat la examen.Din cele 502 cazuri, 195 sunt in Bucuresti. In document ministerul invoca o hotarare a CA al Inspectoratului Scolar al Municipiului Bucuresti, "privind incetarea detasarilor directorilor si directorilor adjuncti incepand cu 05.02.2017 (finalul semestrului I)", fara a fi date alte explicatii cu privire la modul in care s-a facut detasarea.Aceasta hotarare a ISMB nu este publica.Potrivit unor surse din Inspectoratul Scolar, decizia a fost sa se amane numirile pana la finalul primului trimestru, insa nu se cunoaste fundamentarea acestei hotarari.Lista directorilor si motivele pentru care nu au fost ocupate posturile pana pe 6 ianuarie, AICI