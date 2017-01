MedLife se extinde in Dambovita si Ilfov si achizitioneaza opt centre medicale

Almina SRL are o activitate de 20 de ani pe piața locală și este cel mai mare operator medical din județul Dâmbovița. Compania are în componență opt centre medicale – cinci în Târgoviște, două în Pucioasa și unul în Buftea – și două laboratoare (Târgoviște și Buftea), oferind pacienților săi servicii integrate de ambulator, imagistică și analize de laborator. Cele opt unități sunt dotate cu echipament medical performant și au la dispoziție o echipă medicală cu peste 125 de specialiști.Potrivit reprezentanților companiei achiziționate, Almina SRL a înregistrat la nivelul primelor 9 luni ale anului 2016 o cifră de afaceri de aproximativ 1,3 milioane de euro."Această achiziție marchează intrarea MedLife într-o nouă zonă geografică a României, contribuind implicit la consolidarea poziției la nivel național. Totodată, acest nou proiect aduce în portofoliul nostru cea de a 14-a achiziție de companii. În perspectivă avem în plan să continuăm politica de creștere prin achiziții”, a declarat Mihai Marcu, Președinte și CEO al MedLife."Acest parteneriat reprezintă pentru noi o oportunitate de dezvoltare a afacerii, un pas important în evoluția companiei prin integrarea proceselor și capturarea economiei de scară și ne bucurăm să devenim parte a celui mai mare operator de pe piața serviciilor medicale private din România", a declarat doctor Lavinia Ionescu, fondatoarea Almina SRL.Achiziționarea pachetului majoritar Almina SRL reprezintă cea de-a 14-a achiziție derulată până acum de grupul MedLife, ultimele patru având loc în mai puțin de un an, Centrul Medical Panduri fiind ultima achiziție încheiată.MedLife este cel mai mare furnizor de servicii private de sănătate din România. Compania operează cea mai extinsă reţea de clinici, una din marile reţele de laboratoare medicale, spitale generale şi specializate şi are cea mai mare baza de clienţi pentru Pachete de Prevenţie în Sănătate din ţară. Este, de asemenea, din punct de vedere al vânzărilor, una dintre marile companii private de sănătate din Europa Centrală și de Est, conform informațiilor publice disponibile Grupului MedLife.De-a lungul istoriei sale, MedLife si companiile pe care acesta le controlează au avut peste 5 milioane de pacienți unici, echivalent cu aproximativ unul din patru români. În perioada mai – iulie 2016, clinicile Grupului au oferit servicii în medie la 8.300 de pacienți zilnic, iar laboratoarele sale au efectuat, în meie, peste 28.000 de teste pe ziAcțiunile emise de MedLife SA sunt admise la tranzacționare pe piața reglementată la vedere administrată de Bursa de Valori București, Categoria Premium, având simbolul de tranzacționare ″M″.Grupul MedLife are un istoric de succes în ceea ce privește atât creșterea organică, cât și creșterea prin achiziții. Începând cu 2009 a deschis sau a achiziționat 83 de unități medicale. Echipa sa puternică si experimentată de management a fost capabilă să creeze si să gestioneze aceste oportunități de creștere, dobândind cunoștințe și experiență valoroase, care să îi permită găsirea celei mai bune căi pentru continuarea cu succes a extinderii.